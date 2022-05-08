ماليزيا: لا نعترف بفرض العقوبات على أي بلد دون قرار أممي

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله أن بلاده لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب ضد أي بلد كان، إن لم تقرّها الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "برناما" المحلية عن الوزير قوله: "هذا هو الموقف المبدئي لماليزيا".

وأضاف: "إذا تحدثنا عن العقوبات، فيجب اتخاذ القرار عبر الأمم المتحدة، وكعضو في المنظمة الدولية، سنكون ملزمين باتباع القيود واحترامها".

وأشار إلى أن "كوالالمبور تواصل دعوة روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة".

وتابع: "نعلم أن هناك أطرافا تعمل على إنهاء الأزمة، لكن ماليزيا ليست منخرطة في هذه العملية".

المصدر: "تاس"