كييف تهدد بتدمير جسر القرم وتقر بعجزها عن ذلك حاليا

هدد مسؤول حكومي أوكراني بتدمير جسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بباقي أراضي روسيا، معترفا بأن كييف لا تملك الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك حاليا.

وقال فيكتور أندروسوف مستشار وزير الداخلية الأوكراني في حديث للقناة الـ24 الأوكرانية اليوم الأحد: "مصير جسر القرم مختوم، وسيتم تدميره حتما، وهذه مسألة وقت لا أكثر".

وأقر بأن كييف لا تستطيع استهداف الجسر حاليا، قائلا: "لم نحصل على مثل هذا السلاح، وبالأحرى نملكه لكننا نحتاج إلى الاقتراب من سواحل بحر آزوف لتحقيق ذلك".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الضابط في القوات اللاتفية يانيس سلايدينش لوسائل الإعلام في وقت سابق أن هناك معلومات عن تخطيط أوكرانيا لضرب جسر القرم بالتزامن مع عيد النصر في روسيا في 9 مايو.

وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالقول إن ذلك سيكون عملا إرهابيا، بينما دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف الجانب الأوكراني إلى التفكير في عواقب مثل هذه الخطوة، قبل الإقدام عليها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت من أنها ستشن ضربات على "مراكز صنع القرار" في أوكرانيا وخصوصا في كييف، ردا على أي عمليات تخريبية في الأراضي الروسية.

ويبلغ طول جسر القرم 19 كم، ما يجعل منه أطول جسر في أوروبا، حيث تم إنشاؤه في أعقاب عودة القرم لربطها بروسيا.

وبالإضافة إلى أهميته القصوى لحركة النقل السككي وخطوط الكهرباء، يلعب هذا الجسر دورا مهما في إمداد روسيا قواتها في شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات