ضابط لاتفي: أوكرانيا تخطط لاستهداف جسر القرم في 9 مايو

صرح يانيس سلايدينش، الضابط في القوات المسلحة اللاتفية، بأن هناك معلومات عن تخطيط أوكرانيا لضرب جسر القرم بالتزامن مع عيد النصر في روسيا في 9 مايو.

وقال الضابط في تصريح للإذاعة اللاتفية إن "هذا مثير للاهتمام، وهناك معلومات أن أوكرانيا تخطط لتوجيه ضربة إلى جسر القرم في 9 مايو".

وتابع: "يجب أن نأخذ مثل هذه الإمكانية بالحسبان لأنه بعد توريدات الأسلحة من الدول الغربية باتت لدى أوكرانيا قدرات على ضرب هذا الجسر المهم استراتيجيا، والذي تصل عبره الإمدادات من روسيا إلى المحور الجنوبي للقوات الروسية" جنوب أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وكان سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية استهداف أوكرانيا الجسر المذكور.

وتعليقا على تصريحاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ذلك سيكون عملا إرهابيا.

بدوره دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف الجانب الأوكراني للتفكير في عواقب مثل هذه الخطوة، قبل الإقدام عليها.

المصدر: نوفوستي