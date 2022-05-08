بينيت: القدس الموحدة "عاصمة دولة واحدة فقط هي إسرائيل"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه "سيتم اتخاذ كافة القرارات بالنسبة لجبل الهيكل وللقدس، من قبل الحكومة الإسرائيلية، دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية بتاتا".

إقرأ المزيد

وفي جلسة الحكومة، قال نفتالي بينيت: "بطبيعة الحال، سيتم اتخاذ كافة القرارات بالنسبة لجبل الهيكل وللقدس من قبل حكومة إسرائيل، التي هي الجهة التي تملك السيادة على هذه المدينة، دون الاكتراث للاعتبارات الخارجية بتاتا".

وأضاف بينيت: "نرفض رفضا قاطعا لأي تدخل خارجي في قرارات حكومة إسرائيل، وبطبيعة الحال، ستواصل إسرائيل التعامل باحترام مع أبناء كافة الأديان في القدس، كما فعلنا سابقا وسنواصل القيام به"، معتبرا أن "القدس الموحدة عاصمة دولة واحدة فقط هي دولة إسرائيل"، على حد قوله.

وتابع: "هناك العديد من القضايا الهامة المطروحة على جدول أعمال هذه الحكومة، حيث نواصل العمل لصالح جميع مواطني إسرائيل، رغم الضجيج والتحديات العديدة.وأحيانا يتم الحصول على انطباع أن السياسة مجرد لعبة تنحصر على عمليات التصويت بعد مشاهدات الحوار المتداول في استديوهات التلفزيون..لكنها ليست عبارة عن لعبة وإنما عن حياتنا جميعا".

وأكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا بد لهذه الحكومة من مواصلة العمل وأداء مهامها لمعالجة الأوضاع الأمنية، ولكيلا يلقى العدو، الذي يرفع رأسه الآن، دولة مشتتة ومتنازعة، على غرار ما عايشناه قبل عام".

المصدر: RT