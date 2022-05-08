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نفتالي بينيت بعد اعتقال منفذي عملية إلعاد: أوعزت بتشكيل حرس وطني

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نفتالي بينيت بعد اعتقال منفذي عملية إلعاد: أوعزت بتشكيل حرس وطني
AP Menahem Kahana / Source:POOL AFP
رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت
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أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أنه أوعز بتشكيل حرس وطني، سيتشكل من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.

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وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، قال نفتالي بينيت: "قلنا إننا سنلقي القبض عليهما (منفذي عملية إلعاد) وقمنا بذلك".

وأضاف بينيت: "هذان الإرهابيان قتلا مدنيين بفؤوس بوحشية لا توصف وتم ضبطهما وهما منبوذان..نحن على عتبة مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال منفذي عملية إلعاد، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين.

المصدر: RT

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