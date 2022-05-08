وفاة رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا وفاة رئيس الجمعية الوطنية أمادو سوماهورو عن عمر ناهز 68 عاما.

وقال واتارا في بيان له: "أعلن بحزن شديد وفاة رئيس الجمعية الوطنية السبت 7 مايو 2022".

وأضاف "أحيي رجل دولة عظيما" تميز بـ"التزامه ومسيرته السياسية".

ترأس سوماهورو الجمعية الوطنية منذ مارس 2019 وبقي خارج البلاد فترات طويلة خلال الأشهر المنصرمة لأسباب طبية.

وبعد انتخاب واتارا، شغل منصب المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المسؤول عن الشؤون السياسية، من 2011 إلى 2017.

المصدر: "أ ف ب"