"طالبان" لم تحقق الاعتراف بها ولكنها لا تيأس

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" محمد نعيم وردك، إن استمرار رفض جميع دول العالم الاعتراف بالحركة كما هي الآن يرجع إلى الانهيار السريع غير المتوقع للحكومة السابقة.

ونقل موقع "تولو نيوز" عنه، أن من بين أسباب هذا الرفض كذلك، انهيار الخطط من جانب الدول التي دعمت تلك الحكومة.

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في الوقت نفسه، ساوى نعيم إرادة المجتمع الدولي بموقف الدول الراعية لحكومة الرئيس السابق أشرف غني. ووفقا له، على الرغم من كل شيء، فإن علاقات طالبان مع العالم آخذة في التحسن، فقد أرسلت الحركة بالفعل سفراء ودبلوماسيين إلى عدة دول (باكستان، والصين، وتركمانستان، وروسيا، وإيران).

ومن بين الدول العظمى التي تهتم طالبان بالتعاون معها، ذكر نعيم- روسيا والصين وتركيا.

المصدر: سبوتنيك