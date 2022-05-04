"اليونيسف" تحذر من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان

قالت مسؤولة في منظمة "اليونيسف" إن صندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة يشعر بالقلق إزاء تأثير قرار حظر تعليم الفتيات الأفغانيات فوق الصف السادس.

وقالت سام مورت، رئيس قسم الاتصال والدعوة والمشاركة المدنية في أفغانستان، إن "إغلاق المدارس سيؤثر على الصحة العقلية للطالبات"، مشيرة إلى أنه ""بعد شهر من بدء الفصل الدراسي الجديد لبعض الأطفال ولكن ليس جميعهم في أفغانستان، تشعر اليونيسف بقلق عميق إزاء تأثير هذا القرار على تعلم الفتيات. على صحتهن العقلية وقدرتهن على المساهمة في الاقتصاد الأفغاني في المستقبل".

وشددت على أن "اليونيسف تدعم التعليم في أفغانستان"، مضيفة: "عندما تكون الفتيات خارج المدرسة، فإنهن أكثر عرضة للزواج المبكر وعمالة الأطفال. هم أكثر عرضة لأن يكن ضحايا للاستغلال وسوء المعاملة، ولهذا السبب تواصل اليونيسف الدعوة لإلحاق جميع الأطفال بالمدارس والتعلم على جميع المستويات في جميع المناطق".

المصدر: TOLO news