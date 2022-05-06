تحطم مروحية تحمل 500 كغ من الكوكايين في بوليفيا (صورة)

ذكرت وسائل الإعلام في بوليفيا أن طائرة هليكوبتر تحمل 500 كيلوغرام من الكوكايين تحطمت في مقاطعة سانتا كروز.

وقالت وسائل الإعلام إن "المروحية تحطمت في منطقة سان إجناسيو دي فيلاسكو بمديرية سانتا كروز وعلى متنها 500 كيلوغرام من الكوكايين".

وأضافت أن وجهة المروحية كانت على الأرجح البرازيل.

وأشارت إلى أن اثنان من أفراد الطاقم أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما أصدر مكتب النائب العام أمرا باعتقالهما.

المصدر: وكالات