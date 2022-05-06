 
مباشر

تحطم مروحية تحمل 500 كغ من الكوكايين في بوليفيا (صورة)

أخبار العالم

تحطم مروحية تحمل 500 كغ من الكوكايين في بوليفيا (صورة)
Gettyimages.ru
تحطم مروحية تحمل 500 كيلوغرام من الكوكايين في بوليفيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syns

ذكرت وسائل الإعلام في بوليفيا أن طائرة هليكوبتر تحمل 500 كيلوغرام من الكوكايين تحطمت في مقاطعة سانتا كروز.

وقالت وسائل الإعلام إن "المروحية تحطمت في منطقة سان إجناسيو دي فيلاسكو بمديرية سانتا كروز وعلى متنها 500 كيلوغرام من الكوكايين".

وأضافت أن وجهة المروحية كانت على الأرجح البرازيل.

وأشارت إلى أن اثنان من أفراد الطاقم أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما أصدر مكتب النائب العام أمرا باعتقالهما.

تحطم مروحية تحمل 500 كغ من الكوكايين في بوليفيا (صورة)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا