كوبا.. انفجار ضخم يدمر جزءا من فندق أمام كابيتول هافانا

أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا قويا دوى اليوم الجمعة داخل فندق "ساراتوغا" أمام مقر الكابيتول في العاصمة الكوبية هافانا.

وأكدت تقارير إخبارية أن الانفجار أسفر عن انهيار جزء من مبنى الفندق فئة الخمسة نجوم، بينما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق حجم الدمار جراء الحادث.

❗️A strong explosion rocked the Saratoga Hotel opposite the Havana Capitol, the building was partially destroyed pic.twitter.com/Dl03Tjb3bb — Censored Clothing 🇮🇳🇷🇺 (@CensoredClothi1) May 6, 2022

Una potente explosión se registró esta mañana en el Hotel Saratoga de La Habana.https://t.co/8rojIf2b8i — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) May 6, 2022

#ULTIMAHORA Una explosión sacudió La Habana, #Cuba este viernes, destruyendo el Hotel Saratoga. Autobuses y automóviles también fueron destruidos fuera del hotel. pic.twitter.com/6vbc9y6sI0 — Radio Sandino (@LaSandino) May 6, 2022

وأشار النشطاء إلى أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بالسيارات والحافلات التي كانت متواجدة أمام الفندق.

وتظهر بعض الفيديوهات مواطنين وهم يساعدون في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

ULTIMO MOMENTO

🇨🇺Cuba. La Haban.

Explosión en Hotel Saratoga. Aparentemente una bomba.

Hay muertos y heridos pic.twitter.com/RIsF6cMTpC — Daniel Villarreal (@danielbachatero) May 6, 2022

ولم ترد بعد تقارير عن حصيلة ضحايا الانفجار الذي لم يتضح سببه بعد.

ووفقا لبعض النشطاء دوى الانفجار خلال ضخ شحنة من الغاز المسال من صهريج، دون ورود أي تقارير رسمية حتى الآن.

المصدر: وكالات