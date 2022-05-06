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كوبا.. انفجار ضخم يدمر جزءا من فندق أمام كابيتول هافانا

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كوبا.. انفجار ضخم يدمر جزءا من فندق أمام كابيتول هافانا
Twitter/@agusantonetti
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أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا قويا دوى اليوم الجمعة داخل فندق "ساراتوغا" أمام مقر الكابيتول في العاصمة الكوبية هافانا.

وأكدت تقارير إخبارية أن الانفجار أسفر عن انهيار جزء من مبنى الفندق فئة الخمسة نجوم، بينما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق حجم الدمار جراء الحادث.

وأشار النشطاء إلى أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بالسيارات والحافلات التي كانت متواجدة أمام الفندق.

وتظهر بعض الفيديوهات مواطنين وهم يساعدون في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

ولم ترد بعد تقارير عن حصيلة ضحايا الانفجار الذي لم يتضح سببه بعد.

ووفقا لبعض النشطاء دوى الانفجار خلال ضخ شحنة من الغاز المسال من صهريج، دون ورود أي تقارير رسمية حتى الآن.

المصدر: وكالات

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