دونيتسك: 75% ممن تم إجلاؤهم عن ماريوبول يفضلون البقاء في الجمهورية أو الانتقال إلى روسيا
Sputnik
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أعلنت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، أن معظم الذين يتم إجلاؤهم عن مدينة ماريوبول يفضلون البقاء في مناطق الجمهورية أو الاستقرار في روسيا.
وقالت: "معظم الذين تم تحريرهم ولديهم فرصة المرور عبر هذا الممر الإنساني ما زالوا يريدون البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "يمكننا القول إن نسبة من يريدون البقاء معنا أو الانتقال إلى روسيا تصل إلى 75%".
وتابعت: "25% فقط يفضلون الذهاب مع المنظمات الدولية والمغادرة إلى أراضي أوكرانيا".
المصدر: "تاس"