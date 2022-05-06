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دونيتسك: 75% ممن تم إجلاؤهم عن ماريوبول يفضلون البقاء في الجمهورية أو الانتقال إلى روسيا

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دونيتسك: 75% ممن تم إجلاؤهم عن ماريوبول يفضلون البقاء في الجمهورية أو الانتقال إلى روسيا
Sputnik
إجلاء مدنيين من ماريوبول - أرشيف
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أعلنت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، أن معظم الذين يتم إجلاؤهم عن مدينة ماريوبول يفضلون البقاء في مناطق الجمهورية أو الاستقرار في روسيا.

وقالت: "معظم الذين تم تحريرهم ولديهم فرصة المرور عبر هذا الممر الإنساني ما زالوا يريدون البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "يمكننا القول إن نسبة من يريدون البقاء معنا أو الانتقال إلى روسيا تصل إلى 75%".

وتابعت: "25% فقط يفضلون الذهاب مع المنظمات الدولية والمغادرة إلى أراضي أوكرانيا".

المصدر: "تاس"

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