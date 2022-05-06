دونيتسك: 75% ممن تم إجلاؤهم عن ماريوبول يفضلون البقاء في الجمهورية أو الانتقال إلى روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، أن معظم الذين يتم إجلاؤهم عن مدينة ماريوبول يفضلون البقاء في مناطق الجمهورية أو الاستقرار في روسيا.

وقالت: "معظم الذين تم تحريرهم ولديهم فرصة المرور عبر هذا الممر الإنساني ما زالوا يريدون البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت: "يمكننا القول إن نسبة من يريدون البقاء معنا أو الانتقال إلى روسيا تصل إلى 75%".

وتابعت: "25% فقط يفضلون الذهاب مع المنظمات الدولية والمغادرة إلى أراضي أوكرانيا".

المصدر: "تاس"