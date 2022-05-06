بايدن يواصل مسلسله الكوميدي: الأمريكيون أمة مهاجرين

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الصداقة الأمريكية المكسيكية، بأن الولايات "أمة مهاجرين".

وقال بايدن: "نحن أمة مهاجرين. نقول ذلك، لكن الناس يتصرفون وكأنهم لا يصدقون ذلك. وهذه هي قوتنا".

وتحتفل الولايات المتحدة في الخامس من مايو، بيوم الصداقة الأمريكية المكسيكية، كما تحتفل المكسيك بذكرى الانتصار في المعركة مع جيش الإمبراطورية الفرنسية الثانية عام 1862.

كما طالت تعليقات بايدن السيدة الأولى جيل بايدن، إذ علق على صوت نسائي من الجمهور صاح "نحبك يا جو"، قائلا: "وأخيرا، امرأة واحدة على الأقل في هذا المكان تحبني".

وفي وقت لاحق، اعترف بايدن بشكل غريب بمشاعره تجاه زوجته التي تعمل معلمة، قائلا: "المعلمون؟ أنام مع معلمة كل ليلة. مع نفس المعلمة. لو لم أكن أحب المعلمين، لكنت سأنام وحدي".

وعن وزير التربية والتعليم ميغيل كوردون، الذي كان حاضرا في الحدث، قال بايدن مازحا: "إنه هناك، من الخلف يعلم الناس".

وهذه ليست أول تصريحات كوميدية لبايدن هذا الأسبوع، إذ قال إن المسيحيين يعانون أكثر من المسلمين أثناء الصيام، ذلك أن صيامهم يمتد أربعين يوما.

كما استضاف بايدن في اليوم السابق الفرق الأولمبية الأمريكية وأولمبياد المعاقين في البيت الأبيض.

وبينما اصطف الرياضيون لالتقاط الصور، صرخ بايدن مخاطبا الرياضيين المعاقين على الكراسي المتحركة: "لا تقفزوا".

كما أشار إلى رياضية مع مصابة بمرض في عينيها متسائلا بصوت عال: "أهي مصورتنا؟".

المصدر: "نوفوستي"