كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في منشور على "تيليغرام" عن معارك شرسة في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية جنوب شرق أوكرانيا.

وقال: "على الرغم من المقاومة الشرسة لأتباع بانديرا (النازيين)، فإن قطعاتنا تطرد بثقة رعاع العصابات من المنازل وتحطم جميع أنواع الهياكل الهندسية المعدة جيدا لدفاع طويل.. تقع المدينة على مرتفع، وبالتالي تتشبث العصابات الأوكرانية بكل متر وموقع فيها".

وأشار إلى أن "ثلاثة من المخربين حاولوا دخول أحد المنازل في بوباسنايا خلسة".

وتابع: "في منطقة تقع تحت مسؤولية المقاتلين الشيشان بقيادة القائدين الأسطوريين أنزور بيسايف (المصارع)، ومحمد توشايف (البرق)، ليس لدى النازيين وكافة الشياطين ما يتمسكون به".

وقال: "نتيجة للأعمال المنسقة لأفراد القوة الشيشانية ومهنية القادة في عمليات تحديد وتصفية عناصر العصابات الأوكرانية، تم إصدار تذكرة ذهاب للمخربين إلى أيديولوجيتهم الأخيرة".



المصدر: "نوفوستي"