بساكي تغادر البيت الأبيض.. وأول امرأة سمراء ومثلية تحل في منصبها

أعلنت الإدارة الأمريكية أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي ستترك منصبها في 13 مايو الجاري، وستحل محلها نائبتها كارين جان بيير.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان له بشأن تعيين كارين جان بيير متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، إنها "لا تتحلى بالخبرة والموهبة والنزاهة المطلوبة لهذه المهمة الصعبة فحسب، بل وإنها ستواصل قيادة الطريق في التواصل حول عمل إدارة بايدن - هاريس نيابة عن الشعب الأمريكي".

وكانت جان بيير تشغل منصب النائب الأول للسكرتير الصحفي لبايدن منذ يوم التنصيب.

وأشادت بساكي بخليفتها، مشيرة إلى أن جان بيير "ستكون أول امرأة سوداء وأول سيدة من مجتمع LGBT تعمل سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض. التمثيل مهم وستعطي صوتا للكثيرين، ولكنها ستجعل الكثيرين يحلمون بما هو ممكن حقا".

ومن المتوقع أن تنتقل بساكي، التي كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس باراك أوباما قبل أن تكون المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة بايدن، للعمل في شبكة MSNBC التلفزيونية، كما ستقدم برامج على منصة Peacock على الانترنت.

المصدر: وكالات