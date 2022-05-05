الصين: إمدادات السلاح لن تجلب السلام لأوكرانيا

أكد المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لن يجلب السلام لها، مشددا على أهمية المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "بوادر إطالة الصراع واتساعه تثير القلق. وتجدر الإشارة إلى أن توريد الأسلحة لن يجلب السلام".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك منتصر في الصراع".

وتابع: "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد والحتمي لإنهاء الخلافات.. أن توسع حلف الناتو إلى الشرق لم يجعل أوروبا أكثر أمانا".

المصدر: "تاس"