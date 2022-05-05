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بريطانيا واليابان تستعدان لإبرام اتفاق دفاعي

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بريطانيا واليابان تستعدان لإبرام اتفاق دفاعي
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني فوميو كيشيدا
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تستعد لندن وطوكيو لإبرام اتفاق دفاعي لتعزيز العلاقات بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى المملكة المتحدة الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المقرر أن يعلن رئيسا الوزراء تفاهمهما على مبدأ إبرام "اتفاق وصول متبادل... يسمح للقوات اليابانية والبريطانية بأن تعمل وتتدرب وتتحرك معا، وبالتالي تعزيز التزام المملكة المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ ومزيد الحفاظ على السلام والأمن العالميين".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ستكون أول دولة أوروبية تبرم مثل هذا الاتفاق مع اليابان".

ولإظهار العلاقات الوثيقة بين البلدين، سيحضر جونسون وفوميو معا تحليق ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي واستعراضا لحرس الشرف.

المصدر: "أ ف ب" 

 

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