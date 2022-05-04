الدفاع الروسية تعلن حصيلة عملياتها في أوكرانيا اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة العمليات التي أجرتها قواتها اليوم الأربعاء ضمن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن القوات الجوفضائية الروسية دمرت اليوم بصواريخ عالية الدقة أربع بطاريات مدفعية وثلاثة مستودعات للذخيرة في قريتي ميرنايا دولينا وتوشكوفكا (جمهورية لوغانسك الشعبية) وقرية باخموتسكايا (جمهورية دونيتسك الشعبية)، و20 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية، بالإضافة إلى محطة رادار أمريكية الصنع خاصة بمكافحة المدفعية في محيط مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك.

وأشار كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي شن أيضا غارات على 77 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية، مضيفا: "تم القضاء على ما يصل 310 قوميين نازيين و36 قطعة للأسلحة والآليات الحربية".

وصرح المتحدث بأن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت بطارية لراجمات الصواريخ من طراز "غراد" و83 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية، بينما دمرت الدفاعات الجوية ست طائرات مسيرة فوق جمهورية لوغانسك وفي أجواء جزيرة زمييني (جزيرة العثبان) في البحر الأسود.



كما أعلن كوناشينكوف عن إسقاط القوات الروسية مقذوفتين من طراز "سميرتش" قرب قرية شباكوفكا في مقاطعة خاركوف.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 146 طائرة و112 مروحية و712 طائرة مسيرة و287 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2817 دبابة ومدرعة و323 راجمة صواريخ و1292 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2624 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT