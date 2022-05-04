الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sy4j
أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور أن السلطات المكسيكية لا تعتزم فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال أوبرادور: "أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد فرص لإجراء حوار والتوصل إلى اتفاق، أما بالنسبة للعقوبات، فنحن لا نخطط لفرضها".
وأضاف أن المكسيك تتخذ موقفا محايدا وتؤيد الحل السلمي للنزاعات.
وأشار إلى أنه لم يناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثات هاتفية جرت في 29 أبريل.
المصدر: "تاس"