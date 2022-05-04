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الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا

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الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا
Globallookpress
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أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور أن السلطات المكسيكية لا تعتزم فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أوبرادور: "أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد فرص لإجراء حوار والتوصل إلى اتفاق، أما بالنسبة للعقوبات، فنحن لا نخطط لفرضها".

وأضاف أن المكسيك تتخذ موقفا محايدا وتؤيد الحل السلمي للنزاعات.

وأشار إلى أنه لم يناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثات هاتفية جرت في 29 أبريل.

المصدر: "تاس"

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