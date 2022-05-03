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بايدن يدعو الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار

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بايدن يدعو الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى الموافقة على حزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار تشمل مساعدات عسكرية، في أقرب وقت ممكن.

وقال بايدن في تصريح: "أحث الكونغرس على الموافقة على وجه السرعة على هذا التمويل لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في مواجهة العدوان الروسي بنجاح".

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وطلب بايدن من الكونغرس الأسبوع الماضي 33 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية لأوكرانيا.

 

 

المصدر: "نوفوستي" 

 

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