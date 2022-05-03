بايدن يدعو الكونغرس للموافقة بشكل عاجل على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار
Globallookpress
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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى الموافقة على حزمة إضافية من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار تشمل مساعدات عسكرية، في أقرب وقت ممكن.
وقال بايدن في تصريح: "أحث الكونغرس على الموافقة على وجه السرعة على هذا التمويل لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في مواجهة العدوان الروسي بنجاح".
وطلب بايدن من الكونغرس الأسبوع الماضي 33 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية لأوكرانيا.
المصدر: "نوفوستي"