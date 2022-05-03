شولتس: رفض استقبال شتاينماير في كييف أدى إلى إعاقة زيارتي لها

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن رفض أوكرانيا زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يشكل عقبة أمام زيارة المستشار إلى كييف.

ووفقا لما نقلته ZDF عن شولتس، فإن رفض أوكرانيا لقبول شتاينماير هو حدث بارز إلى حد ما، "يعيق" الزيارة.

وفي وقت سابق، قال شتاينماير إن كييف تعتبر زيارته لأوكرانيا غير مرغوب فيها.

وكما ورد، رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استقبال رئيس ألمانيا في كييف "بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا".

المصدر: RT