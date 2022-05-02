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قديروف يتحدث عن تقديم جنود أوكرانيين "مساعدة للقوات الروسية لا تقدر بثمن"

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قديروف يتحدث عن تقديم جنود أوكرانيين
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
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كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن تقديم جنود أوكرانيين مساعدة لا تقدر بثمن للقوات الروسية خلال تقدمها في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال قديروف: "ما زال العمل مستمر لتدمير النازيين، والهجوم مستمر بشكل ثابت. وتم اليوم الاستيلاء على أسلحة وذخيرة تركها جنود القوات المسلحة الأوكرانية بعد انسحابهم".

وأضاف: "لوحظ الذعر في صفوف الجيش الأوكراني، ونتيجة لذلك استخدم العدو المدفعية لقصف مواقع أفراده، مما قدم للقوات الروسية مساعدة لا تقدر بثمن".

وأعلن قديروف أن المقاتلين الشيشان وقوات لوغانسك شنوا هجوما واسع النطاق على طول خط المواجهة في جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: "نوفوستي"

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