استقالة وزير العدل الدنماركي

أعلن وزير العدل الدنماركي نيك هيكروب يوم الأحد أنه سيستقيل من منصبه وينسحب من السياسة.

وقال هيكروب في تدوينة على صفحته على "فيسبوك" إنه سيستقيل من البرلمان.

ومن المقرر أن يتولى هيكروب منصب مدير جمعية مصانع الجعة الدنماركية في أول يونيو.

وأشار إلى أن رحيله عن السياسة لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه علامة على عدم الرضا.

وأضاف أن الحكومة حققت الكثير الذي يفخر به، منوها بأن العمل الجماعي كان ممتازا، لكنه أدرك أنه يبحث عن تحد جديد.

المصدر: وكالات