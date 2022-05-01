الدنمارك تستدعي سفير موسكو بدعوى خرق روسيا مجالها الجوي

أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود عن استدعاء سفير موسكو لدى كوبنهاغن بدعوى خرق المجال الجوي للبلاد من قبل طائرة روسية.

وذكر كوفود على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن الخارجية الدنماركية تستدعي السفير الروسي فلاديمير باربين يوم غدا، وتابع: "انتهكت روسيا مرة أخرى مجال الدنمارك الجوي. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق ومقلق للغاية في الظروف الحالية".

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

ولم تعلق السفارة الروسية بعد على بيان الدنمارك.

المصدر: RT