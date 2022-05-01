 
مباشر
عاجل
مراسلنا: هجوم صاروخي على ناحية خبات في مدينة أربيل شمالي العراق (فيديو)

الدنمارك تستدعي سفير موسكو بدعوى خرق روسيا مجالها الجوي

أخبار العالم

الدنمارك تستدعي سفير موسكو بدعوى خرق روسيا مجالها الجوي
AP Virginia Mayo
وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxin

أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود عن استدعاء سفير موسكو لدى كوبنهاغن بدعوى خرق المجال الجوي للبلاد من قبل طائرة روسية.

وذكر كوفود على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن الخارجية الدنماركية تستدعي السفير الروسي فلاديمير باربين يوم غدا، وتابع: "انتهكت روسيا مرة أخرى مجال الدنمارك الجوي. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق ومقلق للغاية في الظروف الحالية".

ولم تعلق السفارة الروسية بعد على بيان الدنمارك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا