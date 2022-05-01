 
مباشر

أسماء الأسد: نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سوريا

أخبار العالم

أسماء الأسد: نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سوريا
Legion-Media Globe Photos
أسماء الأسد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxev

أكدت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد أن "نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سوريا التي كانت في معرض إكسبو جميلة رغم الجراح".

وقالت الأسد خلال لقائها مع فريق الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي عبر تقنية الفيديو: "الجناح السوري بكل محتوياته وأركانه استطاع أن يقدم صورة سوريا بشعبها وهويتها وثقافتها إلى كل العالم وأن يبرز مكانتها ودورها على مر العصور".

إقرأ المزيد
الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته يهنئان المسيحيين في دير سيدة صيدنايا
الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته يهنئان المسيحيين في دير سيدة صيدنايا

وأضافت: "الإنجازات الوطنية لا يتم تقييمها بالنتائج فقط وإنما بالإمكانيات المتوفرة للبلد المشارك والظروف التي يعيشها مبينة أن سوريا التي تعاني من ظلم الإرهاب ولم تنفض بعد غبار الحرب كانت قوية وحاضرة ومنفتحة على الشعوب الأخرى في المعرض وشاركتها رؤيتها للمستقبل".

وأشارت إلى أن فريق الجناح السوري أثبت أن الوطنية هي تطبيق وليست شعارا وهي عمل جماعي وحماس واندفاع للمساهمة في أي شيء يخدم سوريا كما أثبت أن بداية النجاح ونهايته هي العقل والعمل والإرادة مهما كانت الإمكانيات محدودة.

 

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا