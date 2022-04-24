الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته يهنئان المسيحيين في دير سيدة صيدنايا

زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء الأسد اليوم الأحد دير سيدة صيدنايا بريف دمشق، حسب بيان عن الرئاسة السورية.

وهنأ الأسد وعقيلته الأهالي في المنطقة والراهبات وأيتام الدير بعيد الفصح.

السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يزوران دير سيدة صيدنايا اليوم ويهنئان الأهالي والراهبات والأطفال الأيتام بعيد الفصح المجيد.. ومتحف كنيسة آجيا صوفيا ويطّلعان على المخطوطات والأيقونات التاريخية التي يحتويها. pic.twitter.com/CSz8DQR5wH — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 24, 2022

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الأسد وقرينته زارا كذلك متحف كنيسة آجيا صوفيا، حيث اطلعا على المخطوطات والأيقونات التاريخية التي يحتويها المتحف.

المصدر: RT