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تفجير حافلة صغيرة في كابل

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تفجير حافلة صغيرة في كابل
AP Ebrahim Noroozi
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجارا جديدا دوى اليوم السبت في غرب العاصمة كابل.

وأفادت وكالة "آماج نيوز" بأن حافلة صغيرة انفجرت قرب مفرق دهبوري في غرب المدينة.

وتداولت وسائل إعلام صورا من موقع الحادث دون ورود أنباء عن حصيلة الانفجار حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد انفجار دموي هز أمس مسجد خليفة صاحب في كابل أكد مسؤولون أفغان أنه خلف 10 قتلى وأكثر من 20 جريحا على الأقل.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن خطيب المسجد قوله إن حصيلة الضحايا تجاوزت عتبة الـ50 قتيلا على الأقل.

ولم يتبنى أي جهة بعد هذا الهجوم.

وجاء ذلك ضمن سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان خلال شهر رمضان وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن معظمها.

المصر: وكالات

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