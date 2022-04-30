تفجير حافلة صغيرة في كابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجارا جديدا دوى اليوم السبت في غرب العاصمة كابل.

وأفادت وكالة "آماج نيوز" بأن حافلة صغيرة انفجرت قرب مفرق دهبوري في غرب المدينة.

وتداولت وسائل إعلام صورا من موقع الحادث دون ورود أنباء عن حصيلة الانفجار حتى الآن.

کابل کې دهبوري ته څیرمه په یو میني بس موټر باندې د ماین چاودنه شوې. نور جزئیات وروسته…#آماج_نیوزpic.twitter.com/xA0BAA6clx — Aamaj News (@aamajnews24) April 30, 2022

#BREAKING: An explosion took place in western Kabul. Witnesses say the blast took place near the Dehbouri intersection and targeted a caster vehicle. pic.twitter.com/23yNiZ9fQM — Yahya Aliyar 🕊 (@yahyaaliyar_) April 30, 2022

ويأتي ذلك بعد انفجار دموي هز أمس مسجد خليفة صاحب في كابل أكد مسؤولون أفغان أنه خلف 10 قتلى وأكثر من 20 جريحا على الأقل.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن خطيب المسجد قوله إن حصيلة الضحايا تجاوزت عتبة الـ50 قتيلا على الأقل.

ولم يتبنى أي جهة بعد هذا الهجوم.

وجاء ذلك ضمن سلسلة انفجارات شهدتها أفغانستان خلال شهر رمضان وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن معظمها.

المصر: وكالات