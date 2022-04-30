اندلاع حريق بأقدس مرقد شيعي في إيران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن حريقا اندلع أمس الجمعة في المجمع الذي يضم أكثر المراقد الشيعية تقديسا في البلاد، ولكن تم إخماده بسرعة، ولم يصب أحد.

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وذكر تقرير الوكالة أن النيران اشتعلت في إحدى ماكينات التنظيف، التي كانت في ساحة مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد. وسرعان ما وصلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدت النيران.

وقالت الوكالة أيضا إن سبب الحادث قيد التحقيق.

ويقع مرقد الإمام الرضا على بعد 900 كيلومتر شمال شرق العاصمة طهران، وهو أكبر مجمع يضم ضريحا في إيران، وواحد من أهم المزارات في البلاد.

ويستقطب المرقد حوالي 20 مليون زائر سنويا، ومعظمهم من الإيرانيين والحجيج الشيعة من الدول المجاورة مثل العراق وباكستان وأفغانستان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طعن مهاجم 3 دعاة في المرقد فقتل اثنين منهم. واعتقل المهاجم مع 4 من المشتبه بهم من المتعاونين معه.

المصدر: إرنا