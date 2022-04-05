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إيران..قتيل وجريحان جراء هجوم على عدد من طلاب العلوم الدينية في مدينة مشهد (فيديو)

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إيران..قتيل وجريحان جراء هجوم على عدد من طلاب العلوم الدينية في مدينة مشهد (فيديو)
Globallookpress
العلم الإيراني
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أقدم شخص مجهول اليوم الثلاثاء على طعن 3 طلبة للعلوم الدينية في إحدى باحات مقام الإمام الرضا بمدينة مشهد الإيرانية، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

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وألقت الشرطة وعناصر الأمن في العتبة القبض على المهاجم، في حين يجري التحقيق حول نواياه وهويته.

وأفادت وكالة "إيرنا" بأن المجهول "أقدم على طعن 3 أشخاص هم من طلبة العلوم الدينية، كانوا في مشهد لإنجاز مشاريع خيرية في الأحياء الفقيرة بضواحي المدينة"، موضحة أن "أحدهم قتل إثر ضربات السكين التي تلقاها، وأن الاثنين الآخرين تتم معالجتهم في المستشفى".

المصدر: "إيرنا"

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