إيران.. مقتل طالبين للعلوم الدينية والشرطة تلقي القبض على مشتبه به

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بمقتل اثنين من طلبة العلوم الدينية في مدينة كنبد كاووس بشمال إيران بسلاح ناري.

وأعلن مسؤول الادعاء العام في محافظة كلستان حيدر آسيابي، بإلقاء القبض على المشتبه به في الجريمة وإحالته للتحقيق.

وذكرت المصادر أن الضحيتين هما آخوند بيجمان وآخوند خوجة، مشيرة إلى أنهما قُتلا رميا بالرصاص في حوالي الساعة 8:50 من مساء يوم السبت 2 أبريل في حي شاي بوئين بمدينة كُنبد كاووس.

المصدر: RT