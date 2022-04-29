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رئيس إندونيسيا: بوتين مدعو إلى قمة G20 وينوي المشاركة فيها

رئيس إندونيسيا: بوتين مدعو إلى قمة G20 وينوي المشاركة فيها

أخبار العالم

رئيس إندونيسيا: بوتين مدعو إلى قمة G20 وينوي المشاركة فيها
AP
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه وجه دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20) المزمع عقدها في جزيرة بالي في نوفمبر القادم.

وذكر ويدودو، أثناء مؤتمر صحفي افتراضي عقده اليوم الجمعة أن بوتين أعرب له، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس، عن امتنانه لهذه الدعوة وأبدى نيته حضور القمة.

ورجح الرئيس الإندونيسي التوصل إلى حل وسط في مسألة مشاركة بوتين في القمة القادمة، بعد الضغط الغربي المكثف الرامي إلى إقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد ويدودو أنه دعا إلى القمة أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي كان قد أعلن الخميس الماضي عبر "تويتر" عن تلقيه الدعوة من الرئيس الإندونيسي لحضور الاجتماع القادم.

وشدد الرئيس الإندونيسي خلال المؤتمر على ضرورة وقف الأعمال القتالية فورا بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو وكييف مستعدتان للمشاركة في عملية التسوية السياسية، وأعرب عن استعداد جاكارتا للإسهام في هذه المساعي السلمية.

المصدر: "سي إن إن إندونيسيا" + "فرانس برس" + RT

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