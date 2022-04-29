بوتين يبحث مع رئيس إندونيسيا أنشطة G20 والوضع في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو أنشطة مجموعة العشرين (G20) ومستجدات الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن الزعيمين خلال المكالمة التي جرت بينهما أمس الخميس ناقشا "المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي الإندونيسي ومختلف نواحي أنشطة مجموعة العشرين نظرا لترؤس جاكارتا هذا التجمع حاليا".

وأكد البيان أن بوتين أطلع ويدودو بطلب من الأخير على التقييمات الروسية للوضع في أوكرانيا، في سياق العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أراضي هذا البلد.

المصدر: RT