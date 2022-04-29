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الكرملين: القرار بشأن مشاركة بوتين في قمة G20 في إندونيسيا لم يتخذ بعد

بوتين يبحث مع رئيس إندونيسيا أنشطة G20 والوضع في أوكرانيا

أخبار العالم

بوتين يبحث مع رئيس إندونيسيا أنشطة G20 والوضع في أوكرانيا
Sputnik /AP/RT
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو أنشطة مجموعة العشرين (G20) ومستجدات الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن الزعيمين خلال المكالمة التي جرت بينهما أمس الخميس ناقشا "المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي الإندونيسي ومختلف نواحي أنشطة مجموعة العشرين نظرا لترؤس جاكارتا هذا التجمع حاليا".

وأكد البيان أن بوتين أطلع ويدودو بطلب من الأخير على التقييمات الروسية للوضع في أوكرانيا، في سياق العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أراضي هذا البلد.

المصدر: RT

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