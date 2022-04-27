روسيا في خطوة جوابية تطرد 8 دبلوماسيين يابانيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن طرد 8 دبلوماسيين يابانيين، مضيفة أنه يجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل 10 مايو القادم.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر اليوم الأربعاء: "طالب الجانب الروسي بأن يغادر 8 دبلوماسيين يابانيين بلادنا بحلول العاشر من مايو القادم".

وأضاف البيان أن الوزارة دعت، اليوم الأربعاء، ممثل السفارة اليابانية لدى موسكو إلى الوزارة حيث تم إبلاغه بأن طوكيو "اتخذت نهجا معاديا بشكل صارخ لروسيا" بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضح: "بغض النظر عن الفطرة السليمة، اتخذت اليابان علانية موقف الدعم الكامل للوحدات النازية العاملة في الأراضي الأوكرانية وتقديم المساعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية لنظام كييف. وكل ذلك مصحوب بتصاعد الهستيريا المعادية للروس في المجتمع الياباني وخلق عقبات خطيرة أمام العمل الطبيعي للبعثات الخارجية الروسية خلافا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأشار إلى أن مسؤولية ذلك تقع بالكامل على عاتق الحكومة اليابانية التي "اتخذت خيارا لصالح التخلي عن العلاقات الودية والبناءة مع روسيا".

وأعلنت اليابان في بداية أبريل الجاري عن طرد 8 موظفين في السفارة والبعثة التجارية الروسية في طوكيو على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية الخاصة التي تجريها في هذه الدولة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت الخارجية الروسية عن طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: تاس