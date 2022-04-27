 
مباشر

كازاخستان.. احتجاز رجل حاول بيع مركبة استطلاع قتالية (فيديو)

أخبار العالم

كازاخستان.. احتجاز رجل حاول بيع مركبة استطلاع قتالية (فيديو)
Legion-Media
مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swgb

صادرت الشرطة في مقاطعة أتيراو بغرب كازاخستان مركبة استطلاع قتالية من طراز "بي أر دي إم-2" من رجل كان يمتلكها بشكل غير قانوني وحاول بيعها.

فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، ولا يزال من غير المعروف كيف حصل الرجل البلغ من العمر 35 عاما، على المركبة العسكرية.

يذكر أن إدارة الشرطة في أتيراو أطلقت منذ 25 أبريل حملة لشراء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المخزنة بشكل غير قانوني لدى السكان، وذلك من أجل ضمان السلامة العامة والوقاية من الجريمة.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا