الاتحاد الأوروبي: على "تويتر" أن يتكيف مع قواعدنا

شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يتكيف موقع "تويتر" بسرعة مع قواعد الاتحاد للمحتوى، بعد أن استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الموقع مقابل 44 مليار دولار.

وكتب مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون في تغريدة على "تويتر": "سواء كانت السيارات أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أي شركة تعمل في أوروبا تحتاج إلى الامتثال لقواعدنا، بغض النظر عن مساهمتها"، مضيفا: "السيد مسك يعرف هذا جيدا".

Be it cars or social media, any company operating in Europe needs to comply with our rules – regardless of their shareholding.



Mr Musk knows this well.



He is familiar with European rules on automotive, and will quickly adapt to the Digital Services Act.#DSA — Thierry Breton (@ThierryBreton) April 26, 2022

وأكد أن ماسك "على دراية بالقواعد الأوروبية الخاصة بالسيارات، وسوف يتكيف بسرعة مع قانون الخدمات الرقمية".

وكان ماسك قال في تصريح سابق: "يجب على تويتر اتباع قوانين البلدان التي يعمل فيها وعدم تنظيم كلام المستخدمين"، مشيرا إلى أنه سيخفف سياسات تعديل محتوى المنصة.

وسأل: "هل يسمح لشخص لا تحبه أن يقول شيئا لا تحبه؟ إذا كان الأمر كذلك، فعندئذ لدينا حرية التعبير. إنه أمر مزعج للغاية، لكن هذه علامة على حالة صحية وحرية في التعبير".

المصدر: "أكسيوس"