 
مباشر

الاتحاد الأوروبي: على "تويتر" أن يتكيف مع قواعدنا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: على
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swbr

شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يتكيف موقع "تويتر" بسرعة مع قواعد الاتحاد للمحتوى، بعد أن استحوذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الموقع مقابل 44 مليار دولار.

وكتب مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون في تغريدة على "تويتر": "سواء كانت السيارات أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أي شركة تعمل في أوروبا تحتاج إلى الامتثال لقواعدنا، بغض النظر عن مساهمتها"، مضيفا: "السيد مسك يعرف هذا جيدا".

وأكد أن ماسك "على دراية بالقواعد الأوروبية الخاصة بالسيارات، وسوف يتكيف بسرعة مع قانون الخدمات الرقمية".

وكان ماسك قال في تصريح سابق: "يجب على تويتر اتباع قوانين البلدان التي يعمل فيها وعدم تنظيم كلام المستخدمين"، مشيرا إلى أنه سيخفف سياسات تعديل محتوى المنصة.

وسأل: "هل يسمح لشخص لا تحبه أن يقول شيئا لا تحبه؟ إذا كان الأمر كذلك، فعندئذ لدينا حرية التعبير. إنه أمر مزعج للغاية، لكن هذه علامة على حالة صحية وحرية في التعبير".

المصدر: "أكسيوس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا