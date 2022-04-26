 
مباشر

مؤسس "تويتر" يدعم شراء إيلون ماسك للموقع

أخبار العالم

مؤسس
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sw9m

دعم مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للموقع، مقابل 44 مليار دولار، واصفا ماسك بأنه "الحل الوحيد الذي أثق به".

وقال دورسي، الذي شارك في تأسيس الشركة في عام 2006 وطرحها في بورصة نيويورك في عام 2013  إن الشركة "مملوكة لوول ستريت" وإن صفقة ماسك التي تم إبرامها يوم أمس الاثنين لجعلها خاصة هي "الخطوة الأولى الصحيحة".

وأفاد دورسي، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر" في نوفمبر الماضي والذي سيحصل على تعويضات قدرها 978 مليون دولار مقابل حصته البالغة 2.4٪ عند اكتمال الصفقة، إنه "من حيث المبدأ لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يمتلك أو يدير تويتر".

وأِشار إلى أن "هدف إيلون المتمثل في إنشاء نظام موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع هو الهدف الصحيح. وهو أيضا هدف باراغ أغراوال (الرئيس التنفيذي لتويتر)"، مضيفا: "شكرا لكليكما على إخراج الشركة من موقف مستحيل. هذا هو الطريق الصحيح".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا