مؤسس "تويتر" يدعم شراء إيلون ماسك للموقع

دعم مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي، شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للموقع، مقابل 44 مليار دولار، واصفا ماسك بأنه "الحل الوحيد الذي أثق به".

وقال دورسي، الذي شارك في تأسيس الشركة في عام 2006 وطرحها في بورصة نيويورك في عام 2013 إن الشركة "مملوكة لوول ستريت" وإن صفقة ماسك التي تم إبرامها يوم أمس الاثنين لجعلها خاصة هي "الخطوة الأولى الصحيحة".

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness. — jack⚡️ (@jack) April 26, 2022

وأفاد دورسي، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"تويتر" في نوفمبر الماضي والذي سيحصل على تعويضات قدرها 978 مليون دولار مقابل حصته البالغة 2.4٪ عند اكتمال الصفقة، إنه "من حيث المبدأ لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يمتلك أو يدير تويتر".

وأِشار إلى أن "هدف إيلون المتمثل في إنشاء نظام موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع هو الهدف الصحيح. وهو أيضا هدف باراغ أغراوال (الرئيس التنفيذي لتويتر)"، مضيفا: "شكرا لكليكما على إخراج الشركة من موقف مستحيل. هذا هو الطريق الصحيح".

المصدر: RT