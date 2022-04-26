"تويتر" أمام مستقبل غامض بعد استحواذ إيلون ماسك عليها

أعلن المدير التنفيذي لشركة "تويتر" باراغ أغراوال أن إدارة الشركة لا تعلم بعد إلى أين ستتجه الأمور في التطور اللاحق لـ"تويتر" بعد استحواذ إيلون ماسك عليها.

وقال أغراوال لموظفي "تويتر" في اجتماع افتراضي، يوم الاثنين، إن "هناك غموضا بالفعل بشأن ماذا سيجدث بعد إتمام الصفقة".

وأضاف أغراوال: "ليست لدينا كل الأجوبة الآن. هذه هي فترة غموض".

كما لم يحدد المدير التنفيذي موقف "تويتر" المستقبلي بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي تم حجب حسابه على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في يناير 2021.

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وتشير المصادر الإعلامية إلى أن الشركة لا تخطط لفصل العاملين حتى الآن، وأن أغراوال سيبقى مديرا تنفيذيا لها حتى إتمام الصفقة المتوقع حتى نهاية العام الحالي. ومن المتوقع ايضا حل مجلس إدارة الحالي للشركة، حسب قول أحد أعضائه بريت تايلور.

ومن غير المعروف ما إذا ستحدث هناك أي تغييرات في الإدارة بعد ذلك.

يذكر أن إدارة "تويتر" أعلنت يوم 25 أبريل عن شراء الشركة من قبل مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار.

وأعلن ماسك عزمه تحويل "تويتر" من شركة عامة إلى شركة خاصة، وأبدى رغبته في "تغيير" منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي التي لها 217 مليون مستخدم ناشط في اليوم.

المصدر: وكالات