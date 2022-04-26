خامنئي يدعو إلى النظر إلى الحرب الأوكرانية بعمق أكبر

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه "يجب النظر إلى حرب أوكرانيا بعمق أكبر، فهذه الحرب ليست مجرد هجوم عسكري على بلد ما، وجذور هذا الغزو عميقة ويمكن التنبؤ بمستقبل معقد وصعب".

وقال خامنئي خلال لقاء مع عدد من طلاب الجامعات إن "العالم اليوم على أعتاب نظام جديد. هناك نظام دولي جديد في مقابل النظام الثنائي الأقطاب والأحادي القطب سابقا".

وشدد على أنه "يجب التطلع إلى حرب أوكرانيا بنظرة أعمق. هذه الحرب ليست مجرد هجوم عسكري على بلد ما. جذور هذه الحركة عميقة والمتوقع هو مستقبل معقّد وصعب".

The #UkraineWar should be considered more deeply. This war isn't simply about a military invasion of a country. The roots of this invasion are deep and a complex, difficult future can be predicted. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 26, 2022

وأضاف: "عشية نظام عالمي جديد محتمل، من واجب جميع البلدان بما في ذلك إيران أن تكون نشطة في مجالات القوة الناعمة والصلبة على حد سواء حتى يتمكنوا من ضمان مصالح أمتهم وأمنها. وهذا أهم واجب يقع على عاتق طلاب الجامعات".

On the eve of a probable #NewWorldOrder, all countries including #Iran have a duty to be active in the fields of both soft & hard power such that they can ensure their nation's interests & security. The most important duty is on the shoulders of the university students. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 26, 2022

المصدر: RT