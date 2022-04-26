"نور نيوز" تنفي توجه أرتال عسكرية إيرانية إلى الحدود مع أفغانستان

نفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صحة مقاطع الفيديو التي تظهر توجه أرتال عسكرية إيرانية إلى الحدود الشرقية مع أفغانستان.

وقالت الوكالة إن "انتشار بعض الصور القديمة وغير المرتبطة بنشر وحدات عسكرية على الحدود الشرقية غير صحيح والوضع على الحدود مع أفغانستان طبيعي تماما"، مبينة أنه "حاليا تقوم وحدات حرس الحدود بتوفير أمن المنطقة الحدودية بناء على مهامها التنظيمية، والاتصالات الحدودية مع حرس الحدود الأفغان مستمرة لحل سوء الفهم الحاصل".

وأفادت بأنه "في الأيام الأخيرة، مع ظهور بعض التوتر في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان ومعبر دوغارون، انتشرت صور وأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي للبلدين، لإلقاء حالة من عدم الاستقرار في الحدود"، مشددة على أن "الهدوء التام يسود الحدود الشرقية للبلاد".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الوطني في حكومة "طالبان" أن "التوتر كان ناجما عن سوء فهم تم معالجته. وخفت حدة التوترات الحدودية بين إيران وأفغانستان على حدود "اسلام قلعة" وعادت الأوضاع إلى طبيعتها".

المصدر: "نور نيوز" + RT