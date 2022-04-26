وسائل إعلام تتداول فيديو لـ "تعزيزات عسكرية إيرانية على الحدود مع أفغانستان"
نشرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية مقطع فيديو قالت إنها نقلته عن قناة "تلغرام" قريبة من الحرس الثوري الإيراني، يظهر "استقدام تعزيزات عسكرية إيرانية على الحدود مع أفغانستان".
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت "آماج نيوز" مقطع الفيديو، معلقة عليه بالقول: "إثر قلق طهران من انعدام الأمن في أفغانستان، حركت إيران فرقة مدرعة على طول الحدود".
وأضافت الوكالة: "نشرت مصادر إعلامية مقربة من الحرس الثوري الإيراني أشرطة تقول إن طهران عززت قواتها على الحدود الأفغانية بإرسال قوات من الفرقة المدرعة الثامنة..ولم تصرح جمهورية إيران الإسلامية بعد بأي شيء رسمي".
في حين تم تداول مقطع الفيديو دون إمكانية التأكد من صحته.
به دنبال نگران تهران از ناامنی در افغانستان؛ ایران لشکر زرهی در مرز جابجا کرد— Aamaj News (@aamajnews24) April 25, 2022
منابع رسانهیی نزدیک به سپاه پاسداران ایران با نشر نوارهای گفتهاند که تهران با اعزام نیروی لشکر ٨٨ زرهی، در مرز افغانستان صفآرایی نموده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به گونه رسمی چیزی نگفته است. pic.twitter.com/Ba1LVAqEpz
المصدر: "آماج نيوز"