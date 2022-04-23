إغلاق معبر حدودي بين إيران وأفغانستان ومصادر إيرانية تنفي حدوث اشتباك مع طالبان

أغلقت السلطات الإيرانية معبر"دوغارون" الحدودي مع أفغانستان بصورة مؤقتة، تزامنا مع وقوع بعض الخلافات بين الحرس الإيراني وعناصر من طالبان على الحدود.

وبحسب وكالة "تسنيم"، تم "إغلاق معبر دوغارون مؤقتا صباح اليوم السبت إثر خلاف بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان على الحدود الشمالية الشرقية لبلادنا مع أفغانستان".

وأضافت الوكالة، أنه حاليا لا يتم تقديم خدمات جمركية على حدود دوغارون، بشكل مؤقت. إلا أن عددا قليلا من موظفي الجمارك يقومون ببعض الإجراءات الضرورية.

كما تم نقل شحنات البضائع المتواجدة في المعبر الحدودي إلى مواقف السيارات على مسافة آمنة من الحدود، وذلك من أجل الحفاظ على أمن المنطقة الحدودية،

من جهة أخرى نفت مصادر إيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن وقوع "اشتباكات" حدودية بين الجانبين، وقالت إن مقاطع الفيديو التي تم نشرها تتعلق بمحاولة طالبان بناء طريق في المناطق الحدودية.

وحاليا تتم مناقشة الأمر بين حرس الحدود الإيراني وفريق تحقيق لطالبان، بحسب ما ذكرته الوكالة.

المصدر: RT