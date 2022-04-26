هل يمكن لروسيا أن تضرب أهدافا عسكرية على أراضي الناتو إذن؟

تساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عما إذا كان من حق روسيا ضرب أهداف عسكرية على أراضي دول الناتو التي تزود كييف بالسلاح.

نشرت زاخاروفا في قناتها على "تليغرام" تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، الذي يقول فيه إنه "من القانوني تماما أن تقوم أوكرانيا بضرب عمق روسيا لتعطيل الخدمات اللوجستية، حيث سيؤدي عدم تعطيل هذه الإمدادات مباشرة إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا".

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وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بدورها عما إذا كان من حق روسيا إذن "تعطيل الخدمات اللوجستية للإمدادات العسكرية"، وضرب أهداف عسكرية على أراضي دول الناتو التي تزود نظام كييف بالسلاح؟ والذي يؤدي مباشرة أيضا إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا. وتابعت زاخاروفا: "بقدر ما أفهم، بريطانيا هي واحدة من هذه البلدان".

وأنهت زاخاروفا منشورها بأن "عمق تفكير" قيادة وزارة الدفاع البريطانية يأتي ثانيا بعد مستوى تفكير قيادة وزارة خارجية هذا البلد، إيماء إلى ما قامت به وزيرة خارجية بريطانيا، إليزابيث تراس، أثناء زيارتها إلى موسكو، فبراير الماضي، ورفضت في محادثاتها مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، الاعتراف بسيادة روسيا على اثنين من أقاليمها، ظنا منها بأنهما أوكرانيان.

المصدر: تليغرام