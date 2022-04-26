باتروشيف: سياسة الغرب قد تؤدي إلى تفكك أوكرانيا إلى عدة دول

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن نتيجة سياسة الغرب وسلطات كييف الخاضعة له، قد تؤدي إلى تفكك أوكرانيا إلى عدة دول.

وذكر في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" اليوم الثلاثاء، أنه "في محاولة لقمع روسيا وكبحها، قرر الأمريكيون باستخدام أتباعهم في كييف، إنشاء نقيض لبلادنا، واختاروا أوكرانيا بشكل وقح لهذا الدور، في محاولة لتقسيم، في الواقع، الشعب الواحد. وبعد عدم العثور على أي أساس إيجابي لكسب الأوكرانيين إلى جانبها، قامت واشنطن قبل وقت طويل من انقلاب 2014، بغرس في نفوس الأوكرانيين خصوصية أمتهم وكراهية كل شيء روسي".

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وتابع باتروشيف القول: "يعلمنا التاريخ أن الكراهية لا يمكن أن تصبح أبدا عاملا موثوقا به في الوحدة الوطنية. إذا كان هناك أي شيء يوحد اليوم الشعوب التي تعيش في أوكرانيا، فهو مجرد الخوف من الفظائع التي ترتكبها الكتائب القومية المتعصبة. لذلك، فإن نتيجة سياسة الغرب ونظام كييف الخاضع لسيطرته لا يمكن إلا أن تكون تفكك أوكرانيا إلى عدة دول".

وأكد باتروشيف أن واشنطن تفرض السيناريوهات المأساوية للأزمات العالمية في السنوات الماضية واليوم على حد سواء، لرغبتها في تعزيز هيمنتها، ومقاومة انهيار العالم أحادي القطب.

المصدر: تاس