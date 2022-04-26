المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا نستبعد محاولات لإقصاء روسيا عن المنظمة

لم يستبعد المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، محاولات لإقصاء روسيا عن المشاركة في المنظمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، 26 أبريل، حيث صرح شولغين بأن "موجة الهستيريا المعادية لروسيا يمكن أن تتسبب ليس في إقصاء روسيا عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فحسب، بل وعن منظمات دولية أخرى، ولا يمكن استبعاد أي شيء".

واعتبر شولغين أن ذلك نظريا يبدو وكأنه محاولة من جانب الدول الغربية "لتقليد السيناريو السوري، المرتبط بخسارة سوريا لحقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وصرح المندوب الدائم لدى المنظمة بأن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لمنع الاستفزازات بالأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، حيث أشار إلى أن كييف "لديها القدرة على تطوير أسلحة كيميائية، وستلعب بورقة الاستفزازات الكيميائية".

المصدر: تاس