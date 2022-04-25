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لافروف: الأزمة الأوكرانية ستنتهي باتفاق تحدده عمليتنا العسكرية

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لافروف: الأزمة الأوكرانية ستنتهي باتفاق تحدده عمليتنا العسكرية
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأزمة الأوكرانية ستنتهي باتفاق ترسم معالمه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال: "كما هو الوضع في أي حالة يتم فيها استخدام القوات المسلحة، سينتهي كل شيء بمعاهدة بالطبع، لكن معايير هذا الاتفاق سيحددها سير الأعمال العسكرية".

وبدأت المفاوضات الروسية الأوكرانية في 28 فبراير الماضي، وعقدت عدة اجتماعات في بيلاروس وإسطنبول، وعبر الفيديو.

وأعلن لافروف في وقت سابق أن المفاوضات بين موسكو وكييف توقفت بسبب عدم استعداد الجانب الأوكراني للرد على المقترحات الروسية.

المصدر: RT

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