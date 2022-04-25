واشنطن تواصل النظر في إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، أن السلطات الأمريكية تواصل النظر في إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، ومن المرجح أن تتخذ إجراءات إضافية في هذا الاتجاه.

وقالت بساكي في إفادة للصحفيين يوم الاثنين، إنه "لا يوجد أشخاص محميون من القيود الأمريكية".

وأضافت: "أود أن أذكركم بأننا نواصل مراجعة العقوبات. لا أحد في مأمن من عقوباتنا. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين، وكذلك على بنتيه، وأقرب شركائه. نحن نواصل المراجعة. في الوقت الحالي لا يمكنني تقديم تحليل لأننا نواصل المراجعة. ربما سنفعل شيئا آخر".

المصدر: تاس