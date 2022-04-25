المالية الأمريكية تمدد الموعد النهائي لإتمام المعاملات مع شركة GAZ الروسية للسيارات

مددت وزارة الخزانة الأمريكية الموعد النهائي للمعاملات مع مجموعة GAZ الروسية لصناعة السيارات حتى 25 مايو، وحددت نفس الموعد للمستثمرين الأمريكيين للتخلي عن أسهمها.

وقامت الوكالة بتوزيع ما يسمى بالتراخيص العامة، أحدها (الترخيص العام 13R) الذي يتعلق بتمديد مدة التصرف في أصول مجموعة GAZ، والآخر (الترخيص العام 15L) الذي يحدد شروط تمديد المعاملات معها.

ومددت السلطات الأمريكية هذه المواعيد النهائية عدة مرات خلال السنوات الماضية، ففي نهاية ديسمبر 2020، تم تمديد هذه التراخيص لمدة عام تقريبا.

ومنذ يناير هذا العام، بسبب الوضع في أوكرانيا، تم تقليص هذه الفترة بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن التراخيص تسمح للأمريكيين بتلقي مدفوعات منتظمة من السندات حتى 25 مايو.

يذكر أن مجموعة GAZ هي شركة روسية رائدة في صناعة الشاحنات، ومقرها في مدينة نيجني نوفغورود.

وتضم الشركة 18 موقعا صناعيا في ثماني مناطق في روسيا، ولها شبكة واسعة من الوكالات، حيث تصدر شاحناتها وقطع غيارها لبلدان رابط الدول المستقلة وتركيا وغيرها من بلدان العالم.

المصدر: تاس