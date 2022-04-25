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موسكو: هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسي وتبحث عن سبل العودة

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موسكو: هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسي وتبحث عن سبل العودة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن القنصل الروسي في ولاية هيوستن الأمريكية ألكسندر زاخاروف أن هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسي وتبحث عن أفضل الطرق للعمل في ظل العقوبات.

وقال زاخاروف: "بالنسبة لعمل القنصلية العامة في الظروف الحالية، فنحن نعمل كالمعتاد رغم الضغوط النفسية وحظر الحسابات المصرفية".

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وأكد أن القنصلية الروسية في هيوستن تتلقى تهديدات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن الشركات التجارية الأمريكية المرتبطة بروسيا لا تريد أن تفقد السوق الروسية وتدرس الآن الخيارات الأفضل للعمل في ظل العقوبات.

وأشار إلى أن "الشركات التجارية في الولايات المتحدة التي لديها ارتباط وأعمال مع روسيا، لا تريد أن تفقد سوقا واعدة وواسعة. لكنهم الآن قرروا التوقف، يريدون أن يفهموا مدى واقعية العمل تحت العقوبات، وما هي أفضل خيارات العمل".

المصدر: تاس

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