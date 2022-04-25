الدفاع الروسية: قوات كييف زرعت الألغام على الطرق في نيكولاييف لمنع إجلاء المدنيين
Globallookpress MOD Russia
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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين زرعوا الألغام على الطرقات الريفية في منطقة نيكولاييف الأوكرانية لمنع إجلاء المدنيين إلى روسيا.
وقال: في منطقة نيكولاييف، ومن أجل ترهيب المدنيين الذين يحاولون الرحيل إلى روسيا بالسيارات وعلى الأقدام، أقدم النازيون في أوكرانيا على تلغيم الطرق الريفية بالقرب من بلدات كابوستينو وسوفوروفكا وأنتونوفكا.
المصدر: "تاس"