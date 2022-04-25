الدفاع الروسية: قوات كييف زرعت الألغام على الطرق في نيكولاييف لمنع إجلاء المدنيين

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين زرعوا الألغام على الطرقات الريفية في منطقة نيكولاييف الأوكرانية لمنع إجلاء المدنيين إلى روسيا.

وقال: في منطقة نيكولاييف، ومن أجل ترهيب المدنيين الذين يحاولون الرحيل إلى روسيا بالسيارات وعلى الأقدام، أقدم النازيون في أوكرانيا على تلغيم الطرق الريفية بالقرب من بلدات كابوستينو وسوفوروفكا وأنتونوفكا.

المصدر: "تاس"