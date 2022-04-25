 
مباشر

الدفاع الروسية: قوات كييف زرعت الألغام على الطرق في نيكولاييف لمنع إجلاء المدنيين

أخبار العالم

الدفاع الروسية: قوات كييف زرعت الألغام على الطرق في نيكولاييف لمنع إجلاء المدنيين
Globallookpress MOD Russia
مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sw0h

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن النازيين زرعوا الألغام على الطرقات الريفية في منطقة نيكولاييف الأوكرانية لمنع إجلاء المدنيين إلى روسيا.

وقال: في منطقة نيكولاييف، ومن أجل ترهيب المدنيين الذين يحاولون الرحيل إلى روسيا بالسيارات وعلى الأقدام، أقدم النازيون في أوكرانيا على تلغيم الطرق الريفية بالقرب من بلدات كابوستينو وسوفوروفكا وأنتونوفكا.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا