وارسو تقر بتسليم دبابات لكييف

أكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسيكي، المعلومات حول تسليم بلاده دبابات لكييف.

وردا على سؤال مقدم قناة Polsat التلفزيونية، حول ما إذا كانت بولندا قد أرسلت دباباتها إلى أوكرانيا، قال مرافيتسكي يوم الاثنين: "نعم"، رافضا الإدلاء بأية تفاصيل.

وأضاف رئيس الوزراء: "لن أتحدث عن الأمر اليوم. سنبلغ عن كل شيء في الوقت المناسب. لأسباب أمنية أولا وقبل كل شيء، لن نتحدث عن جيراننا وأصدقائنا الأوكرانيين".

وفيما يتعلق بمسألة نقل الطائرات المقاتلة البولندية السوفيتية الصنع من طراز ميغ-29 إلى أوكرانيا، والتي نوقشت سابقا في الجمهورية، قال مورافيتسكي إنه تم إغلاق هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه "لا توجد مثل هذه الطلبات" الآن.

المصدر: تاس