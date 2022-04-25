بوليانسكي: الإعلام الغربي بدأ يتداول تقارير تؤكد براءة روسيا من أحداث بوتشا

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن تقارير تؤكد براءة الجيش الروسي من الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية، باتت تظهر في وسائل الإعلام الغربية.

وقال بوليانسكي للصحفيين، يوم الاثنين، إن "بعض التقارير التي ظهرت مؤخرا في وسائل الإعلام الغربية تدل بشكل غير مباشر على استحالة ضلوع الجيش الروسي في ذلك".

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وتابع: "وأود أن ألفت انتباهكم إلى مقال لصحيفة "الغارديان" الذي نشر خلال العطلة الأسبوعية. وهو يؤكد أن المدنيين قتلوا بنتيجة قصف المدفعية، وليس بإطلاق النار من أسلحة نارية. وهو يتضمن أيضا معلومات حول أن الأشخاص قتلوا بقذائف محشوة بعناصر معدنية".

وأضاف أن "ذلك يدحض ما لا يقل عن أكذوبتين عن بوتشا. الأولى أن الناس قتلوا رميا بالرصاص، والثانية أن العسكريين الروس قاموا بذلك".

وأشار إلى أنه "لا داعي ليكون المرء خبيرا عسكريا ليدرك أن الجيش الروسي لن يقصف المدينة التي يتواجد فيها".

المصدر: تاس